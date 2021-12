Celstraf voor voormalige eigenaar cyberbunker Kloetinge

De rechtbank in Trier acht bewezen dat X samen met zeven andere verdachten een datacentrum runde in een oude bunker in Traben-Trarbach, in de deelstaat Rijnland-Palts. Dat meldt dagblad De Gelderlander. De computerservers in de bunker werden gebruikt voor verschillende activiteiten op het dark web, een deel van het internet waar je niet via de normale zoekmachines komt en waar criminelen hun activiteiten ontplooien. Op de servers zijn onder meer webpagina's gevonden voor kinderporno en handel in drugs. De cyberbunker werd in 2019 ontdekt en gesloten.