Cederhof Kapelle krijgt geld om extra personeel aan te nemen

,,Dit is voor ons echt een cadeautje", laat directeur Inge van den Boomen weten. ,,Deze nieuwe mensen komen echt bovenop onze huidige formatie. Dat is voor ons een enorme hoeveelheid extra handen."

De extra handen komen volgens de directeur ten goede aan vooral individuele begeleiding in de zwaarste zorg. ,,Voor mensen met dementie en bewoners met zware somatische zorg. Zeg maar de zware verpleeghuiszorg. We hebben voor die mensen nu al veel groepsactiviteiten, maar we willen meer individuele activiteiten aanbieden."

Het aantal van zes tot acht hangt af van het aantal uren dat de nieuwe medewerkers (willen) gaan werken. ,,We willen ze voornamelijk in de zogenoemde piekdiensten inzetten. Dat zijn de drukke diensten waarin alles een beetje samenkomt: zorg, aandacht en tijd."

Dat Cederhof nu geld krijgt van het Rijk wil overigens niet zeggen dat ze er zomaar wat mee kunnen doen. ,,We moeten halfjaarlijks rapporteren wat we doen met het geld. Daarmee wordt in de gaten gehouden of het daarvoor ook bedoeld was."