CDA Kapelle en PvdA Reimerswaal pleiten voor grootschalig bevolkingsonderzoek wegens PFAS uit Westerschelde

De oproep van de twee partijen komt voort uit de vorig jaar gemeten, veel te hoge concentraties PFAS in de Westerschelde. Chemiebedrijf 3M in België zou er jarenlang in hebben geloosd. Daardoor werden ook in buitendijkse, zelfgesneden zeegroenten en in vis enorme overschrijdingen gemeten. In bot (vis) zelfs 812 keer meer dan is toegestaan.