CDA Goes: Boete van 1300 euro voor club die geen ID-bewijs vraagt, is buiten alle proporties

De partij zegt te zijn benaderd door twee voetbalverenigingen die dat is overkomen. Gemeenteraadslid Patrick Simpelaar benadrukt het belangrijk te vinden dat de jeugd wordt beschermd tegen de gevaren van alcohol, maar vindt ook dat rekening moet worden gehouden met de draagkracht van clubs. De oud-voorzitter van voetbalvereniging SSV’65 zegt uit eigen ervaring te weten dat 1300 euro een hele grote hap uit het budget is. ,,Dat is de hele jaarcontributie van een jeugdelftal’’, schetst hij.

Simpelaar benadrukt dat de boete niet is opgelegd voor het schenken van alcohol aan minderjarigen, maar voor het niet vragen van een identiteitsbewijs. ,,In het specifieke geval waarbij de boete is opgelegd, ging het om iemand van 19 jaar. De vrijwilliger achter de balie had goed ingeschat dat deze persoon meerderjarig was.’’ De CDA’er vreest dat straks geen vrijwilliger meer bardienst wil draaien als de gemeente boetes van 1300 euro uitschrijft als hij of zijn een keer een fout maakt. ,,Vrijwilligers moeten juist gewaardeerd worden.’’