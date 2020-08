Carrièreswitch? De installatietechniek schreeuwt om personeel

PORTRET Charlotte van Sluijs: ‘Politiek is niets voor mij. Schapen wel, die spelen geen spelletjes’

22 augustus Charlotte van Sluijs is boerendochter. Nuchter en met verstand. Eigenschappen die haar hielpen haar droombaan te vinden: secretaris-directeur van proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. En tevens is ze baas in eigen wei, want ze houdt ook nog honderd schapen. ,,Dat is mijn ontspanning.”