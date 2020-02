Carnavalsoptocht Kwadendamme en Lewedorp afgelast door harde wind; ook in gemeente Hulst rijden geen wagens mee in optochten

HEINKENSZAND - De carnavalsoptocht in Kwadendamme en Lewedorp zijn vanmiddag afgelast. De organisaties hebben dit vanochtend besloten tijdens een overleg met de burgemeester en een weerkundige op het gemeentehuis in Heinkenszand. De kinderoptocht in ’s-Heerenhoek gaat wel door. In de gemeente Hulst rijden vanwege de verwachte regen en windstoten ook geen wagens mee in de optochten in Clinge, Vogelwaarde, Sint Jansteen en Grauw. Dat twittert de gemeente.