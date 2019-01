Cappendijk wordt Volvodealer voor heel Zeeland

Vereniging voor Zondags­rust roept Goese boekwinkel op: houd evenement niet op zondag

25 januari GOES - ‘Er zal toch wel een andere geschikte dag gevonden kunnen worden?’ Dat schrijft de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging in een brief aan boekhandel De Koperen Tuin in Goes. De vereniging reageert op een voorleesmarathon die op zondag 31 maart in de boekwinkel wordt gehouden. Eigenaresse Manda Heddema is verbaasd.