Campinggast aangehouden op verdenking van inbraak in boten

‘Groene soep’ zit Colijns­plaat­se Dagen dwars, Goes waarschuwt voor blauwalg in vijvers

COLIJNSPLAAT - Groene soep. Zo ziet het water in de grote vijver op de gedempte oude haven van Colijnsplaat er uit. En daarom is besloten dat er geen waterballen in het water drijven tijdens de Colijnsplaatse Dagen. In vijvers in Goes is blauwalg geconstateerd en worden maatregelen genomen.

10 augustus