Camping Yerseke hoeft toch niet te wijken voor industrie

video Zeeuwse stadsomroe­pers zetten Amerikaan­se collega in het zonnetje: ‘May God bless you!’

28 juni ‘S-HEER ARENDSKERKE - ‘Hello, hello! Look who’s here! Nice to see you all!’ Met veel bravoure komt John Karsten maandagmiddag uit de auto gestapt in ‘s-Heer Arendskerke. De Amerikaan mag dan zijn gestopt als stadsomroeper, hij valt meteen weer in z’n oude rol.