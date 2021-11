Camping Den Inkel in Kruiningen in nieuwe handen, vaste gasten in onzekerheid over toekomst

Oplaaiend corona-vi­rus zet opnieuw streep door netwerke­vent Contacta

GOES - Bedrijvenbeurs Contacta in de Zeelandhallen is afgelast. Met de nieuwe corona-maatregelen vindt organisator LMG het netwerkevent zo goed als onuitvoerbaar. LMG-directeur Perry Kentin: ,,Het is jammer, maar we moeten realistisch zijn.”

15 november