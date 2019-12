Café uurtje eerder dicht in Reimerswaal?

Florin en Patricia uit Roemenië verwezen­lij­ken hun droom met eigen tattooshop in Goes

21:27 GOES - Even dachten ze aan Amsterdam. ,,Maar daar zitten al driehonderd tattooshops’’, zegt Florin. Daarom streken hij en zijn verloofde neer in Goes. In de binnenstad hebben ze sinds een paar dagen hun eigen zaak.