Café’s in Reimerswaal moeten uur eerder dicht; sportkantines mogen voortaan tot middernacht open

VIDEO Pas op voor kruiskwal­len in het Veerse Meer; ‘Het is als een wespen­steek’

9:34 WOLPHAARTSDIJK - Met temperaturen richting de 30 graden, zoeken we deze week massaal verkoeling in het water. Wie het Veerse Meer in duikt, moet oppassen voor de kruiskwal. Reden dat de provincie op diverse plekken waarschuwt. Zoals bij de Meerkoet bij Wolphaartsdijk. ,,Het is als een wespensteek, ben je gevoelig, dan is het heel vervelend.”