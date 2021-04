BZZB pleit voor proeftuin Zak van Zuid-Beveland

Lekkere meevaller: Goes houdt paar miljoen over van geld voor nieuwe afslag A58

26 maart GOES - Meestal blijken grote projecten achteraf of nog tijdens de uitvoering meer geld te kosten dan was voorzien. Maar bij de aanleg van de nieuwe afslagen van de A58 bij Goes zijn tegenvallers uitgebleven. De gemeente houdt zelfs een paar miljoen euro over.