BZZB bezorgd over plannen Sloepoort

De BZZB is bang dat het tegenovergestelde staat te gebeuren nu de gemeente Borsele de via een nieuw bestemmingsplan voor het havengebied ook toekomstige geluidsbelasting in Sloepoort wil vastleggen. ,,In 2008 heeft de Raad van State de bestemming bedrijventerrein van Sloepoort vernietigd bij gebrek aan nut en noodzaak van zo’n terrein. Maar nu, tien jaar later, sluipt de bedrijfsbestemming dat terrein zachtjes binnen", schrijft de BZZB in de laatste nieuwsbrief.