Buurvrouw is afval van Goese wasserij beu: ‘Mogelijk besmette zakken waaien mijn tuin in’

VIDEO Nieuwe film over Ooster­schel­de: het spannings­veld tussen natuur, visserij en recreatie

26 mei GOES - Wat gebeurt er allemaal in de Oosterschelde? Dat laat het Goese bedrijf Mo4com zien in twee verschillende films over het Nationale Park. Er wordt in geleefd en vakantie gevierd, er wordt in gewerkt en gekweekt en het is ook nog een gedekte tafel voor dieren.