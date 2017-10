Buurtbewoners klagen over 'dikke files' in de Goese Polder

Erik Falké is de 100.000ste klant van kringloopwinkel

14:45 GOES - Kloiiingg! Opeens klinkt zaterdagochtend een bel in de kringloopwinkel Goed & Gebruikt in Goes. Een brandalarm? Nee, een veel heuglijker feit. De honderdduizendste bezoeker is zojuist binnengestapt.