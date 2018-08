Buurt-Ton valt in Heinkenszand: 'Leuk, maar het is geen miljoen'

'Kunst­werk met kloten' kroon op het werk van Stichting De Bunder

26 augustus 'S-HEER ARENDSKERKE - Verweerd hout en verroest metaal. In het midden een rood oog dat meteen de aandacht trekt. Het lijkt wel alsof In A Bar, Under The Sea al een eeuwigheid tussen de twee kloeke bomen in de landschapstuin van Sjaak en Anja Allemekinders staat.