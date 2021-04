Buurt in 's-Heerenhoek pruimt plan voor arbeidsmigranten niet: ‘Mensen zijn over de zeik’

Uitbrei­ding in Yersekse schaal- en schelpdier­in­du­strie zet door: Aquamossel-Tri­ton neemt Le Petit Pêcheur over

16 april YERSEKE - Mosselbedrijf Aquamossel-Triton in Yerseke neemt per 1 mei de handelsactiviteiten over van schaal- en schelpdierenspecialist Le Petit Pêcheur.