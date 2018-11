Buurman schreeuwde echtpaar wakker bij brand in Goes, eigenaar: ‘Ik ben blij dat ik nog leef’

Brabantse probleem­jon­ge­ren in december naar De Vliethoeve in Kortgene

11:31 KORTGENE - Jeugzorginstelling Juzt verplaatst per december een groep ‘drugsjongeren’ van de locatie Lievenshove in Oosterhout naar De Vliethoeve in Kortgene. Een tweede groep volgt in februari. In totaal gaat het om 18 jongeren, 9 per groep.