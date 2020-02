Busje vliegt van A58 en landt meters lager op weg onder viaduct

Nog even geduld: laatste loodjes voor aanleg van spoortun­nel in Goes

5 februari GOES - De treinen rijden al een tijdje over de toekomstige spoortunnel in Goes heen, maar automobilisten moeten nog even geduld hebben voor ze onder het spoor door kunnen rijden en nooit meer hoeven te wachten voor dichte spoorbomen aan de Van Hertumweg.