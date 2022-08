Burgemeester sluit drugspand in Rilland

De burgemeester heeft het pand voor de duur van drie maanden laten sluiten. Op 1 juni werd in de woning aan de Steenvlietstraat een hennepkwekerij met 80 hennepplanten aangetroffen. Op basis van artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester het pand laten sluiten. In dit beleid is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het aantreffen van een handelshoeveelheid soft- of harddrugs en strafbare voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet in een woning of lokaal. De sluiting van het pand wordt gebruikt als een herstelsanctie, gericht op herstel van de openbare orde.