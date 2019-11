Burgemeester sluit drugspand aan Appelstraat in Goes

Goes onderzoekt overlast drugs, maar buitenlan­der komt de coffeeshop niet in

14:08 GOES - Goes gaat onderzoeken hoe de overlast door drugshandel op straat kan worden aangepakt. Het uitgangspunt dat alleen Nederlanders in de coffeeshops terechtkunnen, staat niet ter discussie. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad.