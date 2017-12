'Burgemeester Reimerswaal moet boetes loktiener kwijtschelden'

Ac­ti­vi­tei­ten­gids speciaal voor Goese jeugd

11:20 GOES - Iedereen doet mee! Dat is de naam van de nieuwe activiteitengids van SMWO, waarin allerlei soorten activiteiten gebundeld zijn voor kinderen en jongeren in de gemeente Goes. Reguliere activiteiten staan er in, maar ook aangepaste activiteiten voor kinderen met een beperking. De gids is bedoeld voor ouders, scholen en natuurlijk de kinderen zelf. Hij is te downloaden via smwo.nl.