Burgemeester noemt censuur bij De Scheldepost onacceptabel: Kapelle overweegt banden te verbreken

Gemeentelijke mededelingen in de krant: het hoeft niet meer, maar gemeenten doen het toch

Om de berichten te publiceren, gebruiken gemeenten meestal advertentieruimte in lokale huis-aan-huisbladen. Sinds 2008 moeten de mededelingen ook online worden gezet: in de praktijk zetten gemeenten daarvoor hun eigen website in.

In de praktijk hebben veel gemeenten besloten om hun mededelingen gewoon nog op de oude manier te verspreiden, dus in de huis-aan-huisbladen. Dat is vooral service naar mensen die digitaal niet zo goed onderlegd zijn. Het feit dat er geen verplichting meer is over welke mededelingen er gedaan moeten worden en op welke manier die gecommuniceerd dienen te worden, geeft gemeenten wel mogelijkheden om ze op een andere manier te presenteren: alleen een selectie van de belangrijkste berichten, of door middel van een vlottere manier van presenteren. Meerdere gemeenten gaan daarmee de komende tijd experimenteren.