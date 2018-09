Burgemeester Marcel Delhez vertrekt uit Noord-Beveland met pijn in het hart

Delhez zegt het ontzettend naar zijn zin te hebben in de qua inwonertal kleinste gemeente van Zeeland. ,,Ik verlaat Noord-Beveland met pijn in het hart. Het is een heerlijk eiland.''

Waarom dan toch al zo snel weg? ,,Een kans als deze komt maar een keer voorbij'', legt Delhez uit. ,,Ik ben geen burgemeester voor een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners, maar de schaal van Veldhoven (ruim 40.000 inwoners, red) past perfect bij mij. En dat ook nog in Brabant, waar ik vandaan kom. Zo'n kans komt niet elk jaar voorbij.''

VVD'er Delhez zegt zijn sollicitatie vooraf te hebben besproken met de commissarissen van de koning in Zeeland én Brabant. Zij steunden hem. ,,Dat was heel belangrijk voor me. Als zij hadden gezegd dat ik eerst nog wat zitvlees moest kweken in Noord-Beveland had ik het zeker niet gedaan.''

Enkele fractievoorzitters in de Noord-Bevelandse raad zeggen het jammer te vinden dat Delhez vertrekt. ,,Dit had ik nog niet verwacht, maar ik gun het hem van harte'', zegt Dirk Hage (VVD). Hij zegt goed door één deur te kunnen met de burgemeester.

Exact diezelfde woorden gebruikt Yvonne van der Maas (NBB). ,,Het is een aardige man. Natuurlijk moesten we in het begin wennen aan elkaar, maar hij heeft het zich snel eigen gemaakt.'' Ook Van der Maas vindt dat Delhez wel erg snel weggaat, maar snapt dat Veldhoven een promotie is. ,,Het is wel jammer dat we nu weer in een roerige periode terecht gaan komen. Je weet dat het dan ook altijd weer over herindeling gaat. Maar de vorige keer zei de commissaris dat dat niet aan de orde was. Hopelijk is hij nog steeds die mening toegedaan. We doen het prima.''

Delhez is sinds mei 2015 burgemeester van Noord-Beveland. Hij is lid van de VVD. De nieuwe Veldhovense burgemeester studeerde in Eindhoven, waarna hij in 2007 wethouder werd in Uden.

Tijdens een speciaal belegde raadsvergadering sprak waarnemend burgemeester Letty Demmers de verwachting uit dat Delhez eind november officieel geïnstalleerd zal worden. Zijn voordracht wordt eerst voorgelegd aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Koning het besluit officieel moet bestendigen.