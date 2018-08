Burgemeester Klitsie van Goes zwaait af zonder toeters en bellen

Het was in de zomer van 2017 toen de in Oss woonachtige Klitsie (69) een telefoontje kreeg van commissaris van de koning Han Polman. Of hij interesse had om een jaar waarnemend burgemeester van Goes te worden. René Verhulst had net zijn vertrek aangekondigd en de procedure voor een 'permanente' nieuwe burgemeester wilde de commissaris over de lokale verkiezingen van maart 2018 heen tillen.