Burgemeester Kapelle wordt één van de hoofdrolspelers in documentaireserie

Dat heeft de burgemeester aan de gemeenteraad laten weten. Volgens het bericht is Vice Media Benelux bezig een documentaireserie over zeven Nederlandse burgemeesters te maken. Fons Naterop, waarnemend burgemeester van Kapelle, is één van die zeven. Interessant detail is dat in Kapelle dit jaar een nieuwe, kroonbenoemde, burgemeester wordt gezocht. Als dat allemaal volgens plan verloopt en de nieuwe burgervader of –moeder deze zomer wordt benoemd, krijgt die er dus als bonus een half jaar lang een camerateam bij.