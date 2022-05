Burgemeester Kapelle wordt één van de hoofdrolspelers in documentaireserie NPO2 of Videoland

Hoteltoren in Goes: wanstaltig of een economi­sche boost? De meningen zijn sterk verdeeld

GOES - Komt-ie er wel of komt-ie er niet? De meningen over een hoge hoteltoren bij Van der Valk in Goes zijn verdeeld. Van ‘geweldig’ tot 'wanstaltig’. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

30 april