Burgemeester Goes wil buren niet de gordijnen injagen

De Korte kreeg van burgemeester Klitsie de toezegging dat er een plan komt om het samenwerkingsverband beter te laten functioneren en dat de gemeenteraad waar nodig kan bijsturen. Meer zeggenschap eisen gaat hem echter een stap te ver. Nu heeft elke gemeente evenveel stemrecht. Goes heeft met z'n 37.000 inwoners dus evenveel in de melk te brokkelen als het ruim 7000 zielen tellende Noord-Beveland.



De VVD stelde voor daar verandering in te brengen, maar volgens Klitsie moet Goes de buren vooral niet de gordijnen injagen. ,,Er is geen probleem'', aldus de burgemeester. ,,Er wordt heel goed naar ons geluisterd als centrumgemeente. Meestal krijgen we onze zin, soms moeten we water bij de wijn doen. Het zal heel slecht vallen als we aandringen op een aangepaste stemverhouding.''