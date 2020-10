Burgemeester Goes baalt van illegale demonstratie tegen coronamaatregelen en overheid in Goes

Markant Soep’uus aan de kade in Goes krijgt grote opknap­beurt

7 oktober GOES - Het Soep’uus aan de Kleine Kade in Goes krijgt binnenkort een flinke opknapbeurt. De gemeente tast ook in de buidel voor renovaties van de Geersterkerk in Kloetinge en molen De Korenbloem in Goes.