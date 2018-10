Burgemeester Delhez zwaait af op 21 november

Nieuwbouw­wijk Goese Diep krijgt vorm

11:50 GOES – De nieuwbouwwijk Goese Diep, tussen het Goese Meer en het havenindustrieterrein, krijgt steeds meer vorm. Dat is juist vanuit de lucht goed te zien. Eén van de schiereilandjes waarop straks woningen komen, is al goed zichtbaar. Daarmee sluit de wijk als het ware naadloos aan op het Goese Meer. De vrije kavels in de wijk zijn heel populair.