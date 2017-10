Bulgaarse langer vast in moordzaak Rilland

Duizendste digitale ge­boor­te­aan­gif­te vanuit het ziekenhuis in Goes

17 oktober GOES - De geboorte van kinderen digitaal aangeven vanuit het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes is populair. Ruim een jaar geleden werd het voor de eerste keer gedaan en dinsdag was baby Tirza al de duizendste die via de tablet werd aangegeven.