Buitendijks gelegen vakantiehuisjes van boer Bastiaan sneuvelen in toekomstplan Veerse Meer

Het hoogtepunt van de brandweer in Rilland valt jammerlijk in het water

10 september RILLAND - Het is een feestjaar voor de vrijwillige brandweer in Rilland. Dit jaar nam het korps zijn intrek in een splinternieuwe brandweerkazerne en bovendien viert het zijn 75-jarig bestaan. Uitgebreid vieren zit er niet in; het hoogtepunt van 2021 valt door corona namelijk in het water.