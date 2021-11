Buitenbrand ‘s-Heer Abtskerke blijkt urenlange klus

Wie nauwelijks afval scheidt, is volgend jaar echt de klos in Goes

GOES - Er zijn nog steeds veel huishoudens in Goes die hun grijze container met restafval bijna elke twee weken laten legen. Als ze dat blijven doen, gaan ze dat volgend jaar waarschijnlijk hard voelen in de portemonnee. Wie het afval wél goed scheidt, wordt juist beloond.

11 november