Bruring zwicht niet voor haatreacties over actie om vluchtelingen te halen

Politie pakt drugsdea­ler in Goes op en vindt hasj, pistool en 10.000 euro

17:02 GOES - De politie heeft vorige week vrijdag een drugsdealer opgepakt in een woning aan de Tak van Poortvlietstraat in Goes. Dat heeft de politie pas vanmiddag bekend gemaakt. Bij huiszoekingen werden onder meer hasj en een pistool gevonden.