Brommerrijbewijs zonder uitstoot: Lars is één van de eerste Zeeuwen die lest op een elektrische scooter

Dat Lars rijlessen volgt en zijn examen aflegt op een elektrische scooter is geen bewuste keuze. Thuis heeft hij een crossbrommer in de schuur staan, waarop hij binnenkort naar school in Goes hoopt te tuffen. Die loopt gewoon op ouderwetse benzine. ,,Ik weet dat elektrisch vervoer beter is voor het milieu, maar ik heb me er nog niet zo in verdiept. Ik was hier gewoon snel aan de beurt. Dat was belangrijkste reden om voor deze rijschool te kiezen”, zegt Lars.