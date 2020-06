Bromfietser en automobilist rijden onder invloed in Kapelle

Sophie is de nieuwe kinderbur­ge­mees­ter van Goes: ‘Langs de deuren gegaan voor stemmen’

19 juni GOES - Sophie van der Endt mag zich binnenkort kinderburgemeester van Goes noemen. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in de Zaal bij Katoen aan het Bleekveld. Ze krijgt twee jongens als kinderwethouder aan haar zijde: Levi van de Merwe en Finn van As.