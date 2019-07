Bromfietser botst op wielrenner bij Kamperland en raakt gewond

Podium 't Beest in Goes hoopt op meer subsidie: ‘De kaasschaaf is al ruim­schoots gehanteerd’

20 juli GOES - De drankjes en de kaartjes duurder maken? ,,Was het maar zo gemakkelijk’’, zegt directeur Anita Berrevoets van Podium ‘t Beest in Goes. Zonder extra subsidie gaat de culturele instelling volgens haar moeilijke tijden tegemoet.