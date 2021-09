Brassband Wilhelmina in Colijnsplaat luidt de noodklok: na 123 jaar dreigt het einde

Baby Givan overleed op oudejaars­avond: Goesenaar Matijs zamelt geld in voor een grafmonu­ment

8 september GOES - Slechts een week oud was Givan toen hij vorig jaar op oudejaarsavond overleed. Het jongetje ligt begraven in Breda, maar door het ontbreken van financiële middelen staat bij zijn graf niet meer dan een simpel naambordje (en natuurlijk veel bloemen en knuffels). Goesenaar Matijs Gerrits is in actie gekomen: hij zamelt geld in voor een mooi grafmomument.