Brandweermannen Sjaak van Boven en Ronald de Wee onderscheiden

Goes draait geldkraan voor VVV dicht, maar wil inspiratie­punt openhouden

20 december GOES - De toch al geplaagde VVV Zeeland krijgt een nieuwe klap te verwerken. De gemeente Goes stopt met het subsidiëren van de organisatie die toeristen wegwijs maakt in de provincie. ,,Maar we gaan het inspiratiepunt in Goes wel openhouden’’, belooft wethouder André van der Reest.