Brandweerbus belandt op zijn kant langs A58: file richting Bergen op Zoom opgelost

Update Jongen (6) na urenlange vermissing in Goes weer terecht

21 juni GOES - In Goes is een jongen van 6 jaar vanmiddag en vanavond lange tijd vermist geweest. Om 19.45 uur werd een eerste Burgernetbericht verstuurd, ook een politiehelikopter werd ingezet. De jongen was al sinds 14.30 uur vanmiddag vermist.