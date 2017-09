Brandweer is het haasje als de korfbalheren hebben gedoucht

,,In augustus hebben we het aangekaart bij de Veiligheidsregio. Op een gegeven moment krijg je gemor onder de vrijwilligers. Zeker als ze 's nachts voor uit bed moeten voor loos alarm, is dat niet goed voor de motivatie. We moeten het ook telkens zelf oplossen, als het alarm afgaat is er geen beheerder aanwezig."



Het bestuur van KV Volharding vindt het vervelend dat de club er op wordt aangekeken. ,,We denken dat wij de enige gebruiker van het mfc zijn die ook daadwerkelijk gebruik maken van de douches na het sporten. We vinden het heel rot, zeker omdat we ook een keer een brief hebben gekregen van de gemeente."