Brandweer: geen kwade opzet bij brand Kapelle

Grotere varkens­stal in Geersdijk mag er komen, bezwaar afgewezen

14 mei GEERSDIJK - Een bezwaar tegen de vergunning voor een nieuwe varkensstal aan de Stekeldijk in Geersdijk is ongegrond verklaard. De bezwaarmaker vraagt zich onder meer af of er geen vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet had moeten komen. Maar omdat het hier om een milieu-neutrale aanpassing gaat, is dat niet nodig.