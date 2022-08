Brandweer Borssele moet constant uitrukken voor bermbranden en vermoedt brandstichting

Het is al een paar maanden aan de gang, vertelt Machiel Krijger. Hij spreekt namens het hele Borsselse brandweerteam. ,,Het is elke week wel raak, soms meerdere keren. We zien een patroon. Het gaat om brandjes op plekken die slecht in het zicht liggen, en aanvankelijk ook steeds op hetzelfde tijdstip: tussen drie en vier ‘s middags.” De brandweer vond ook geen bewijs dat de branden ‘vanzelf’ ontstaan waren. ,,Dan zou er bijvoorbeeld glas liggen. Maar dat vonden we niet. En gras of afval vliegt echt niet vanzelf in brand.”