Brandweer bezorgt Ko (93) uit Goes een bijzondere verjaardag

De jarige job is zelf 25 jaar actief geweest bij de vrijwillige brandweer in Krabbendijke, het dorp waar hij lang woonde. Toen bekend werd dat bezoek even niet welkom is in het zorgcentrum aan de Bergweg besloot de familie de Goese brandweer te vragen mee te helpen bij het verrassen van Ko. ,,Het is natuurlijk leuker om echt langs te kunnen gaan en je vader te kunnen knuffelen’’, zei zoon Bertjan. ,,En het raakt me dat dat niet kan. Maar toch is dit is ook wel ontzettend gaaf.’’