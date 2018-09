Brandweer bevrijdt kind dat zich had opgesloten in schuur Kruiningen

video Pousiat en Stichting Jayden de grote winnaars in Goes

13:05 GOES - Met een record van 600 deelnemers aan de Obstacle Run in Goes kon er ruim 15.000 euro worden bijgeschreven naar de stichting Jayden, die wetenschappelijk onderzoek naar kinderblastoom ondersteunt. Niet alleen het goede doel kon juichen in Goes. Ook Thomas Pousiat kon een vreugdekreet uitslaan. Hij werd eerste op de langste afstand.