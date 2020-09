Brand onder dak woning in Koningstraat Goes

monnikenwerk Poolse seizoensar­bei­ders verwaar­loosd?

19 september De mis voor Poolse seizoenarbeiders in de katholieke kerk in Kwadendamme gaat niet door. Voor het eerst in de historie. De Poolse parochie van het Bisdom Breda heeft missen in Goes, Vlissingen en Nieuw-Vossemeer laten vervallen. In Zeeland vindt alleen in Koewacht op de eerste zaterdag van de maand een mis plaats.