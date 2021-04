Brand met dodelijke afloop maakt indruk: ‘Ik dacht: wie maakt er zo laat nog zoveel kabaal?’

Verfraaien van kil kerkplein in Goes is een worsteling, plan ligt alweer in de prullenbak

9 april GOES - 'Wie bedenkt het om 30.000 euro in een pergola te steken en 18.000 euro in het weghalen van een paar betonblokken?’ Raadslid Johnny Lukasse (SGP/CU) stak zijn onvrede over een plan om het kille kerkplein in Goes te verfraaien donderdag niet onder stoelen of banken. De wethouder zelf was eigenlijk ook niet heel enthousiast. Dus ligt het plan alweer in de prullenbak.