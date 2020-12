Brand in oven van uienbedrijf Top Taste in Kapelle

video Het Co­vid-19-laboratori­um in Goes: ‘Komt er ooit nog zoiets interes­sants op mijn pad?’

7 december VLISSINGEN - Het is drukker dan het ooit geweest is in de gangen van het ziekenhuislaboratorium in Goes. Daar worden de wattenstaafjes uit de teststraten van GGD, huisartsen, verpleeghuizen en het Adrz verwerkt voor analyse op het coronavirus. Op een dag vierhonderd tot wel duizend buisjes met stokjes. 2020 is een tropenjaar, beaamt medisch microbioloog Bas Wintermans. ,,Ik vraag me wel af: komt er hierna ooit nog zo iets interessants op mijn pad?”