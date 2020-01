Brand in dak van woning Hoedekenskerke, bewoners op tijd buiten

Bijna niemand kent het verhaal van de ondergedo­ken Italianen in Biezelinge

3 januari BIEZELINGE - ,,Vader, er zitten Duitsers in de schuur.” Rinus Nieuwenhuize is 11 jaar als hij in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog onderduikers vindt in zijn vaders schuur in Biezelinge. ,,Maar het waren geen Duitsers”, zei vader. En er werd nooit meer over gepraat.